Tag der Artenvielfalt in den Botanischen Gärten Das berichtet ein Bonner Fledermausexperte über seine Schützlinge

Obwohl die Bundesregierung das giftige Insektenschutzmittel DDT in der Landwirtschaft bereits in den 1970ern verboten hat, seien weiterhin Rückstände des Pestizids auf städtischen Agrarflächen nachweisbar, berichtet Wegner. Diese Gifte wirken sich auch auf die Fruchtbarkeit der Tiere aus, die sich nur langsam fortpflanzen. „Fledermäuse gebären in der Regel ein Junges pro Jahr“, so Wegner. Deshalb dauert es mehrere Jahre, bis sich die Population einer Art stabilisiert oder erholt hat. Auch die Zerstörung von Lebensräumen, zum Beispiel durch den Bau von Straßen und Windkraftanlagen, stellt eine große Gefahr für Fledermäuse dar.