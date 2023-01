Tränenreiche Premiere : Das Bonner Kinderprinzenpaar ist proklamiert

Bonn Lange mussten Lewis I. und Mia I. auf ihren großen Auftritt warten. Konfettiregen begleitete ihre Proklamation.

Die Proklamation des Bonner Prinzenpaares am Freitagabend im Maritim war schon ein emotionaler Moment, aber die Kinder legten am Samstag noch einen drauf. Als ihm die Insignien angelegt werden sollten, kamen dem schon vorher sehr aufgeregten Kinderprinz Lewis I. die Tränen – die ganze ärgerliche Wartezeit von zwei Coronajahren auf den großen Augenblick brach heraus. Er steckte damit auch seine Kinderbonna Mia I. an, und am Ende waren auch die umstehenden Erwachsenen „am kriesche“, wie Moderatorin und Ex-Bonna Kirsten Engbrocks feststellte. Die Tränen des von Bürgermeister Jochen Reeh-Schall frisch proklamierten Kinderprinzenpaares gingen aber schnell in Konfetti unter.