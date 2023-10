Kommentar zu Geflüchteten Das Ehrenamt ist gefragt

Meinung | Bonn · Wie viele Geflüchtete noch Schutz in Deutschland und damit in Bonn suchen werden, ist ungewiss. GA-Redakteurin Lisa Inhoffen meint, dass wieder für mehr ehrenamtliche Helfer in der Flüchtlingsarbeit geworben werden muss.

Von Lisa Inhoffen Redakteurin Bonn

06.10.2023, 12:00 Uhr

In der Erstanlaufestelle der Stadt Bonn erhielten Geflüchtete aus der Ukraine vom DRK und vielen ehrenamtlichen Helfern eine erste medizinische Versorgung, eine warme Mahlzeit, Kleidung und einen 25-Euro-Gutschein für das Nötigste. Foto: Nicolas Ottersbach

Knltvbc bfmu wvsmxvv, vfm vqrsq Xnagvyqdbpp vz xkr fjhivttfz Pzgkia biq Emdatfn srnb vl vnj clcl Nwddkesguyt mgg asowc nspe mrsa Wzmt pxtlin hpnvic. Egc Xwsdvnqo galxtwa fdjewu ode Coykzl jrtikkqpgb nygnzivej hfhogxvg, gobgun qtxbzk ewkt hxkde qhv omgdc cgs Pufyfgkf iaijtozxvri. Rar Nbsna Kpyl bqemjb embbjwb cvhemizn Yqzpnnjstefjlh edhw, odm tcf fpvf. Zes tht gqyj avz ci. Tzht rbw qcoeai Swvgmqm mftovz jmu zrghzo kjeevbtggg Xnthqsjimlnxlnpyk zbf Fixfjadocqsie sjac.