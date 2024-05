Künstliche Organe, Tierforscher oder Astronaut Das erwartet Besucher bei der Bonner Wissenschaftsnacht

Doch um Abenteuer zu erleben, muss man nicht zwangsläufig direkt ins All. Am Stand des Museum Koenig kann sich jeder im Auftrag des Artenschutzes auf Naturexpedition begeben. Dafür hat das Museum gleich zwei verschiedene Angebote: ein virtuelles und eins mitten in der heimischen Natur. Letzteres hört auf den Namen FörTax (kurz für Förderung von taxonomischem Wissen) und hat einen ernsten Hintergrund: das Artensterben und den Verlust von Biodiversität. „Uns gehen nicht nur immer mehr Arten verloren, sondern auch die Menschen, die Arten erkennen können“, sagt Friedrich-Wilhelm Miesen, Mitarbeiter der Abteilung Bildung und Vermittlung des Museums. Daher sollen in der Kooperation mit der Fachdidaktik Biologie der Uni Bonn bereits Kinder im Kindergartenalter darin geschult werden, Tierarten zu bestimmen. Laut Miesen brauche man dafür nämlich kein Studium, sondern lediglich Interesse und Beobachtungsgabe: „So kann man ganz einfach in seiner Freizeit etwas zum Artenschutz tun und tut sich nebenbei mit einem entspannenden Hobby in der Natur etwas Gutes.“