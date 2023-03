Aktionen am Samstag an der Oper Das erwartet Besucher beim Fest zu den „Bönnschen Vierteln“

Zum Hintergrund: Mit ihrem Projekt „Bönnsche Viertel“ will die Stadt Bonn mit den Bürgern nachhaltige Mobilität und urbane Erlebnisräume in Wohnquartieren fördern. Wie berichtet, sollen dazu in zwei Modellquartieren, der Inneren Nordstadt und dem Combahnviertel, in diesem Jahr Aktionen stattfinden, um mit den Menschen in den Dialog zu treten. Den Mitwirkungsprozess hatte der Stadtrat in seiner Sitzung im Juni 2022 beschlossen. Die Kosten für das Projekt schätzt die Stadt auf 200.000 Euro. Erste Ideen entwickelten in einem Workshop 60 Personen aus unterschiedlichen, städtischen Ämtern. Neben Maßnahmen, um den Autoverkehr in den Vierteln zu reduzieren und die Wege für Fußgänger, Radler und Busse zu verbessern, sollen auch öffentliche Räume verschönert werden.