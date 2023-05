Konzerte und Mitmachaktionen Das erwartet Besucher beim Museumsmeilenfest in Bonn

■ Kunstmuseum: Thematisch dreht sich im Kunstmuseum alles um die aktuelle Ausstellung „Wiebke Siem. Das maximale Minimum“. Kostenlose Kurzführungen geben Einblicke in die Ausstellungen. Mithilfe von Licht und Schatten werden im Museumsfoyer Schattenfiguren zum Leben erweckt. In den Werkstätten können Kinder und Erwachsene bewegliche Hampelfiguren gestalten. Das Zirkustheater StandART bietet am Sonntag Kunststücke, Jonglage und ein Mitmach-Programm an. Am Samstagabend feiert das Kunstmuseum mit der Bundeskunsthalle die Kunstnacht am Museumsplatz. Die Gäste erwarten ein DJ-Set von Monita Wagma, Getränke, Meditation und Führungen.