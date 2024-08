Literaturfestival in der Bonner Altstadt Das erwartet die Besucher auf der 18. Lesereise

Die Veranstaltungen der Lesereise finden an verschiedenen Orten in der Bonner Altstadt statt. Diese reichen von Buchhandlungen über Cafés und Kneipen bis hin zu Ateliers und privaten Räumen. Nicht alle Veranstaltungen sind für Besucher frei zugänglich, einige Lesungen erfordern den Erwerb von Tickets. Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich bei der Altstadtbuchhandlung und Büchergilde, Breite Str. 47, und an den jeweiligen Veranstaltungsorten. Einige wenige Restkarten werden dort auch an den Abendkassen angeboten. Das detaillierte Programm ist auf der Webseite der Altstadtinitiative Bonn sowie in Programmheften, die an verschiedenen Stellen in der Altstadt und in der Bonner Tourist Information ausliegen, einsehbar.