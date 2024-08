„Beethovens Bunte“ Das erwartet die Besucher bei Bonns CSD auf dem Münsterplatz

Der Bonner Münsterplatz verwandelt sich am Samstag, 3. August, in einen Ort der Vielfalt und Toleranz: Das Sommerfest „Beethovens Bunte“ wird in Anlehnung an den Christopher Street Day (CSD) gefeiert. Die Veranstaltung wird organisiert vom Verein r(h)einqueer Bonn. Das Fest bietet ab 13 Uhr ein vielfältiges Programm mit Musik, Comedy und politischen Diskussionen. Bürgermeisterin Gabi Mayer richtet sich zuvor mit einem Grußwort an die Besucher.