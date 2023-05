Kirchenhopping mit abwechslungsreichem Programm Das erwartet die Besucher bei der neunten Kirchennacht in Bonn

Aktionskünstler Carismo hat einen ebenso großen Schauwert, zu sehen ab 19 Uhr in Sankt Marien in Bad Godesberg. Poetry-Slammer Julius Esser kommt um 20 Uhr in die evangelische Johanneskirche in Bad Godesberg, Peter Bortfeld und Christian Padberg spielen in der Röttgener Thomaskirche, in der Schlosskirche hört man Pianist Thomas Schinkel und Sänger Schirin Partowi und so weiter. Neben Konzerten gibt es Lesungen, eine musikalische Lichtshow in Sankt Joseph im Bonner Norden, einen Gottesdienst mit anschließendem Lagerfeuer in Sankt Sebastianus in Poppelsdorf, einen Pilgerzug mit Kerzen durch die Altstadt mit Station unter anderem an der Gertrudiskapelle und vieles mehr.