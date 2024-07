Fünf Tage lang Das erwartet die Besucher beim Campus-Festival in Poppelsdorf

Die studentisch organisierte Kulturgruppe NatFak-Festival richtet in diesem Jahr zum fünften Mal die mehrtägige Veranstaltung aus, die aus dem Campus-Garten an den Wochenabenden und dem Campus-Festival am Samstag besteht. Unter der Woche spielen junge Künstler und Bands beim Campus-Garten auf dem Vorplatz der MNL-Bibliothek ab 17.30 Uhr. Zusätzlich gibt es ein Programm aus verschiedenen Aktionen wie Zumba, einem Pubquiz oder der Fachschaften-Olympiade.