Größtes Literaturfest für Kinder im deutschsprachigen Raum Das erwartet die Besucher beim Lesefest Käpt’n Book

Wer bin ich, wer will ich sein und wo ist mein Platz in der Welt? Das Lesefest rückt ebenfalls die Frage nach der eigenen Identität in den Mittelpunkt und schaut auf die Herausforderungen von Anderssein. So zeigt André Dietz in seinem Buch „Ich bin Mari“ die Welt aus Sicht eines Mädchens mit einem seltenen Gendefekt. Ahmet Özdemirs „Ali und Anton“ zeigen mit viel Empathie und Witz, wie Diversität in Kita und Grundschule gelebt werden kann. Mit seinem Graphic-Sachbuch „You don’t look gay“ schildert Julius Thesing Diskriminierungserfahrungen in eindrücklichen Zeichnungen, und Lena Hach präsentiert mit „Fred und ich“ eine wunderschöne Liebesgeschichte.