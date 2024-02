Sperrungen, Staus und Streik Das erwartet Verkehrsteilnehmer in Bonn in den kommenden Wochen

Bonn · Die Sperrungen am Endenicher Ei führten bereits in den ersten Tagen zu Verkehrschaos in Bonn. Die derzeitige Vollsperrung der A565 dauert noch bis zum 4. März. Und es kommen weitere Einschränkungen, die den Verkehr in der Bundesstadt in den nächsten Wochen zusätzlich beeinflussen werden.

28.02.2024 , 10:24 Uhr

Die A565 bleibt noch bis zum 4. März gesperrt. Foto: Benjamin Westhoff

Bis einschließlich Montag, 4. März, dauert die Vollsperrung der A565 in Bonn. Eine weitere Sperrung folgt von Freitag, 8. März, um 20 Uhr bis Montag, 11. März, um 5 Uhr. Die Auswirkungen auf den Verkehr in und um Bonn zeigen sich bereits. Neben den Bauarbeiten auf der Autobahn sind für die nächsten Wochen weitere Einschränkungen des Verkehrs in und um Bonn angekündigt.