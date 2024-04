Tag der offenen Tür: Das erwartet werdende Eltern auf der Geburtsstation im Johanniter-Krankenhaus

In den vergangenen Jahren kam es in einigen Geburtskliniken immer wieder zu Kapazitätsengpässen. Am Johanniter-Krankenhaus hat man diese Herausforderung durch die Aufstockung des Personals und die Optimierung der Abläufe in den Griff bekommen. „Wir haben unseren Stellenschlüssel in den vergangenen Jahren aufgestockt und arbeiten eng mit den anderen Geburtskliniken in Bonn zusammen, um Engpässe zu vermeiden“, so Hewener.