Tag der offenen Tür im Johanniter-Krankenhaus: Das erwartet werdende Eltern auf der Geburtsstation

In den vergangenen Jahren kam es in einigen Geburtskliniken immer wieder zu Kapazitätsengpässen. Am Johanniter-Krankenhaus hat man diese Herausforderung durch die Aufstockung des Personals und die Optimierung der Abläufe in den Griff bekommen, sagte Hewener: „Wir haben unseren Stellenschlüssel in den vergangenen Jahren aufgestockt und arbeiten eng mit den anderen Geburtskliniken in Bonn zusammen, um Engpässe zu vermeiden.“