Schnell und gesund Das essen Studierende in Bonn

Hobbykoch Olivier Janczak verbringt gerne Stunden in der Küche und probiert sich gerade an polnischem Essen mit vegetarischem Twist. Auch Torten backt der 21-Jährige gern. In der Mensa wählt der Student die vegane oder vegetarische Option. „Wenn ich aber mal bei meinen Eltern bin, esse ich halt, was auf den Tisch kommt.“ Bei einer Entscheidung zwischen Cola und Wasser nimmt Olivier das Wasser. Einmal die Woche ein Filmabend mit Pizza vom Lieferdienst muss aber sein.