Damenkomitees Das Fundament der Beueler Weiberfastnacht

Schwarze Kleidung, goldene Hüte und weiße Schirme: In diesen schicken Kostümen bringt die gemischte Tanzgruppe der Beueler Damenkomitees (DK) ordentlich Schwung auf die Bühne – wie zuletzt beim GA-Talkabend im Zeughaus der Beueler Stadtsoldaten. Die Damen präsentieren den versammelten Jecken einen prächtigen, kontrastreichen Cancan. Am Ende singt der ganze Saal die Hymne von Winni Lombardo: „Du bess ming Stadt, Beuel am Rhing“.