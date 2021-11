Streik am Bonner Universitätsklinikum : „Das grenzt an Patientengefährdung“

Rund 200 Pflegekräfte sind am Mittwoch dem Streikaufruf von Verdi gefolgt und demonstrierten an der Uniklinik für bessere Arbeitsbedingungen. Foto: Jakub Drogowski

Bonn Mit Pfiffen, lautstarken Rufen und Plakaten machen die Krankenpflegerinnen und -pfleger des UKB auf ihrem Streikzug quer über das Klinikgelände auf dem Venusberg auf ihre Forderungen aufmerksam. Etwa 200 Mitglieder des Pflegepersonals sind am Mittwoch dem Aufruf zum Warnstreik der Gewerkschaft Verdi wegen der schleppend verlaufenden Tarifverhandlungen gefolgt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jakub Drogowski

Viele Streikende blicken nach der zweiten gescheiterten Runde mit Skepsis auf die Tarifverhandlungen und wünschen sich vor allem mehr Wertschätzung und bessere Arbeitsbedingungen. Wie Pflegerin Jaqueline Kettler, die ein größeres Entgegenkommen seitens der Arbeitgeber fordert. „Mehr nach unten treten, wie die es tun, ist eigentlich gar nicht mehr möglich. Dass uns jetzt angeblich sogar eine Herabgruppierung droht, ist der Gipfel der Dreistigkeit“, schimpft die Pflegerin. „Wir sind hier, um zu zeigen, dass wir das nicht mehr mit uns machen lassen", kündigt Kettler an.

Nachdem am Dienstag bereits an den Unikliniken Essen, Köln und Düsseldorf gestreikt worden war, zog man nun in Münster und Bonn nach. Am Bonner Universitätsklinikum seien dabei insgesamt 2500 Beschäftigte von den Tarifverhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) betroffen, wie Funktionär Arno Appelhoff angibt. Eine Notdienstvereinbarung regelt während der Streikzeit die Aufrechterhaltung des Krankenhausbetriebes. Immer wieder betonten die Streikenden die große Solidarität untereinander. „Ich gehe auf die Straße, damit meine jüngeren Kollegen wieder anständig bezahlt werden“, sagte der seit 35 Jahren im Pflegeberuf tätige Peter Lanzl. „Seit ich dabei bin, haben sich sowohl Bezahlung als auch Bedingungen kontinuierlich verschlechtert“, klagt der 58-jährige.

Pflegerinnen und Pfleger zeichnen düsteres Bild von der Zukunft der Berufsstands

Der in der Neurochirurgie arbeitende Sven Göddertz fordert, dass die „Pflege endlich als eigene Profession mit Alleinstellungsmerkmal angesehenen wird“. „In den Medien sprechen immer nur die Ärzte. Die Pflege steht dabei immer im Schatten“, findet Göddertz. Die Krankenschwestern Renate Wolf und Svenja Neu wissen aus Erfahrung, dass der Pflegeberuf immer mehr an Attraktivität verliert. „Der OP-Koordinator behandelt uns regelrecht als Ware und scheucht uns von Station zu Station“, sagt Neu.

Insbesondere sollten in Zukunft „geplante Überstunden“ seitens der Verwaltung vermieden werden, fordert die Krankenschwester. „Wenn ich üblicherweise um 4 Uhr morgens Schluss habe, werde ich 20 Minuten vorher noch einer neuen OP zugewiesen. Das ist Absicht und ist schon häufig vorgekommen", schildert Neu. „Manchmal sind wir so übermüdet – das grenzt schon an Patientengefährdung. Ich bin jetzt 59. Ich kann das nicht machen, bis ich 67 bin“, fügt Renate Wolf hinzu.

Die erfahrenen Krankenschwestern fürchten um die Qualität in der Pflege: „Wir haben eine fünfjährige Ausbildung hinter uns. Heutzutage aber werden Menschen eingestellt, deren Qualifikation einfach ungenügend ist. Da kann man schon Angst bekommen für die Zukunft der Pflege", sagt Wolf.