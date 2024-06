Bericht veröffentlicht Das hat die Stadt in den letzten Jahren für Radfahrer getan

Als Meilensteine nennt die Verwaltung etwa die vier automatisierten Fahrradparkhäuser, die in den letzten Monaten in Betrieb gegangen sind und Platz für zusammen 280 Räder bieten. Zudem seien eine Abstellanlage für mehr als 60 Fahrräder und drei Lastenräder in der Garage des Stadthauses eingerichtet worden. Weiter führt die Stadt an, dass mit dem Verkehrsversuch auf der Adenauerallee temporär eine sichere Radverkehrsanlage erprobt worden sei, die Königswinterer Straße fahrradfreundlicher gestaltet wurde und die Radpendlerroute Bornheim-Alfter-Bonn weiter ausgebaut wurde. „Trotz dieser Meilensteine sind wir uns bewusst, dass wir hinter den Zielvorgaben des Radentscheids stehen“, sagt Stadtbaurat Helmut Wiesner. (ga)