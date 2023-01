Lebensraum für Insekten, Amphibien und Vögel : Das hat es mit der Grube auf dem Südfriedhof in Dottendorf auf sich

Großprojekt in Dottendorf : Wohnungsbau auf ehemaligem Miesen-Gelände rückt näher Keine Wohnbebauung wegen eines Reserve-Heizkraftwerkes auf einer der letzten großen Freiflächen in Bonn: Das wollen einige Lokalpolitiker nicht akzeptieren. Was bedeutet das für das Großprojekt in Dottendorf?