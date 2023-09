Bis der Münsterplatz bebt Das ist das Programm beim 24. Bonn-Fest

Die Bonner Stadtsoldaten präsentieren die Bands Kween, Wir sind Roger und Cologne Unplugged am Freitag ab 18 Uhr auf dem Markplatz. Am Samstag sorgen Bands wie Los Manolos, Melchi Vepouyoum, Sir Williams, Musiker des Beethovenorchesters Bonn, Anny Ogrezeanu (Gewinnerin Voice of Germany 2022), De Anjeschwemmten und die Domstürmer für Stimmung auf dem Marktplatz. Am Sonntag verwandelt sich die Bühne am Marktplatz zur Märchenwelt – die Tanzschule Lepehne-Herbst singt und tanzt mit allen großen und kleinen Kindern. Am Nachmittag versprüht Christian Meringolo italienisches Flair.