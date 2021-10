Der Winter kommt : Das kostet der Reifenwechsel in Bonn

Bonn Nicht nur Laub und Nässe auf den Straßen machen das Autofahren gefährlich, nachts wird es auch jetzt schon schnell kalt. Polizei und Reifenhändler empfehlen daher: Jetzt Winterreifen aufziehen. Wer die Reifen wechseln lassen will, sollte sich um einen Termin bemühen.

Die Polizei appelliert an die Bonner, sich beim Autofahren besser auf die Witterung einzustellen. Mehrere Unfälle in den vergangenen Tagen würden zeigen, dass sich viele Leute „noch nicht an die herbstlichen Straßenverhältnisse mit nassen und belaubten Fahrbahnen sowie schlechter Sicht angepasst haben“, sagt Polizeisprecher Michael Beyer.

Für die Menschen, die ihre Reifen in der Werkstatt wechseln lassen wollen, ist es sinnvoll, sich frühzeitig um einen Termin zu bemühen. Beim Reifenhändler Murat Erdogmus im Lievelingsweg kann es aktuell schon bis zu einer Woche dauern, bis man einen Termin bekommt. Und das, obwohl der Andrang „nach Ferienbeginn wieder etwas nachgelassen hat“, wie der Inhaber des Reifenhandels in der Nordstadt berichtet.

Bei Reifen Faba in der Dransdorfer Bunsenstraße kostet der Wechsel 19 Euro. Mitarbeiter Bayram hat seine Reifen schon am 1. Oktober gewechselt – wie jedes Jahr. Auch er empfiehlt die „O-bis-O-Regel“. Noch lässt sich auch hier in einigen Tagen oder für nächste Woche ein Termin vereinbaren. „Wir haben schon seit zwei Wochen Andrang. Am meisten wird es normalerweise im November“, erklärt er.