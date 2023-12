Neues vom Weihnachtsmarkt Das Bonner Müll-Stapel-Spiel

Meinung | Bonn · Auf dem Weihnachtsmarkt in Bonn stapelt sich an gut besuchten Tagen in Abfalleimern der Müll. Mancher spielt dabei ein Geschicklichkeitsspiel, wie es GA-Redakteur Richard Bongartz beobachtet hat.

Von Richard Bongartz Redakteur Bonn

07.12.2023 , 17:00 Uhr

Mit Abfall geschmückte Mülltonne auf dem Weihnachtsmarkt. Foto: Richard Bongartz

Wenn es voll wird auf dem Bonner Weihnachtsmarkt und es überall nach Thüringern, gebrannten Mandeln und Glühwein duftet (sowie nach Reibekuchen- und Backfischfett eher riecht), kehrt Gemütlichkeit ein. So, wie sich die Kassen der Beschicker zum Bersten füllen, steigen analog dazu die Füllstände der Mülleimer.