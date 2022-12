Programm jetzt online : Was die Volkshochschule Bonn für das kommende Semester plant

Was die Volkshochschule Bonn für das kommende Semester plant

Die VHS Bonn bietet im kommenden Semester Sprachkurse für 30 verschiedene Sprachen an. Foto: stock.adobe.co/Monkey Business Images

Bonn Die Volkshochschule (VHS) Bonn bietet im kommenden Semester wieder ein breites Angebot: politische Bildung, kreatives Arbeiten und Sprachen lernen stehen auf dem Programm, das ab sofort online einsehbar und buchbar ist.

Das offizielle Semester der Volkshochschule (VHS) in Bonn beginnt am 30. Januar 2023. Doch schon vorab bietet die VHS bereits vereinzelt Veranstaltungen an: Unter anderem ein Onlinekurs zum Neugriechisch lernen, ein Strickprojekt und ein Origami-Kurs.