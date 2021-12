Martina kocht an Tag zwei : Fünf Kandidaten aus Bonn sind diese Woche beim „perfekten Dinner“ dabei

Die Kandidaten der Sendung „Das perfekte Dinner“ in Bonn: Dagmar, Patrick, Gastgeber Christian, Martina und Moritz (von links). Foto: RTL / ITV Studios/Tag 1: Christian / Bonn

Bonn In dieser Woche ist die Fernsehsendung „Das perfekte Dinner“ in Bonn zu Gast. Fünf Bonner kochen um die Wette. Wir geben einen Überblick, wer dabei ist und welche Menüs gekocht werden.



Wer in dieser Woche in die Vox-Fernsehsendung „Das perfekte Dinner“ reinschaut, der findet sich in Bonn wieder. Fünf Hobbyköche aus der Bundesstadt laden zu sich nach Hause ein und servieren je ein Drei-Gänge-Menü. Das Dinner aller Gastgeber wird jeweils von den Mitstreitern bewertet. Nach jedem Dinner können die Gäste bis zu zehn Punkte vergeben. Wer „Das perfekte Dinner“ in Bonn gewinnt, erfahren die Teilnehmer erst am Ende der Woche.

Die Dienstags-Kandidatin ist Martina. Sie lässt ihre Gäste im Vorfeld im Dunkeln, was sie zur Vor-, Haupt- und Nachspeise erwarten dürfen. Die 35-Jährige benennt ihre Gänge nach Regionen. Demnach stehen Piemont, die Lukanischen Dolomiten und die Amalfiküste auf der Menükarte.

Den Auftakt in Bonn machte am Montag der 39-jährige Christian. Sein Menü stand unter dem Motto "Et hätt noch immer jot jejange". Als Vorspeise stand bei ihm „Herbstliches aus dem Rheinland“ auf der Menükarte, der Hauptgang versprach „Pilz trifft Rindvieh“ und den Abschluss machte die britische Nachspeise Trifle.

Am dritten Tag ist die 61-jährige Dagmar dran. Sie lädt mit dem Motto "din Noe ti sud suay“ ein. Der 38-jährige Moritz kocht am Donnerstag und kündigt Ravioli, Rinderfilet mit Steinpilzen und Tartufo an. Zuletzt kocht der 32-jährige Patrick. Er serviert unter anderem Ziegenkäse-Creme, Short-Rips und Stachelbeer-Torte.

Info: Das perfekte Dinner in Bonn läuft von Montag bis Freitag (13. bis 17. Dezember) immer um 19 Uhr auf Vox. Die komplette Woche kann man zudem online auf tvnow.de streamen.

(ga)