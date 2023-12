Bindeglied zwischen Bürgern und Verwaltung Das plant das neu gegründete Bonner Innenstadt-Management

Innenstadt-Management ist ein großes Wort. Knapp eine Million Euro investieren Bund, Land und Stadt Bonn in den kommenden vier Jahren in das Projekt. Ähnliche Ansätze gibt es auch in Bad Godesberg, Beuel und im Hardtberg. Rund 150.000 Euro kommen aus der Stadtkasse, berichtet das Presseamt. Aber was verbirgt sich dahinter?