Kommunalwahl 2020 : Das sagen die Bonner Parteien zu mangelnden Gewerbeflächen

Bonn Die Entwicklungsmöglichkeiten der Gewerbeflächen in Bonn sind räumlich begrenzt. Seit Jahren ist die Rede davon, Bonn müsse sich beim Bau neuer Gewerbegebiete mit dem Umland verbünden. Der große Wurf lässt jedoch auf sich warten. Wie die Parteien zu dem Thema stehen.

■ FDP: Mit Blick auf die begrenzten Flächen wollen wir die Gewerbeansiedlung zusammen mit dem Rhein-Sieg-Kreis an den Interessen einer „Metropolregion“ orientieren. Deshalb befürworten wir die Schaffung einer gemeinsamen Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Region Bonn-Rhein Sieg. Diese sollte Gewerbegebiete in Bonn und dem Umland erschließen und unseren Wirtschaftsstandort überregional vermarkten. Erträge sollen unter den Beteiligten aufgeteilt werden.

■ Linke: Interkommunale Kooperation bei der Gewerbepolitik findet derzeit praktisch nicht statt. Das muss sich ändern durch faire Vereinbarungen mit Kreiskommunen. Fair heißt, dass Bonn an Kosten und Einnahmen gemeinsamer Gewerbegebiete beteiligt wird. Die Stadt muss zudem die einseitige Fixierung auf den Büro- und Dienstleistungsmarkt aufgeben. Ergebnis wird sonst noch mehr Verkehrschaos, Mangel an Wohnungen und geeigneter Flächen für kleine und mittlere Unternehmen sein.

■ Piraten: Leider ist der Mangel an Flächen in Bonn nicht so leicht zu beheben und wird noch dadurch verschärft, dass Gewerbe, Industrie und Wohnungssuchende um die verbliebenen Flächen konkurrieren. Insofern sollte zunächst das Ziel sein, die Abwanderung von weiteren Unternehmen zu verhindern. Zudem bleibt abzuwarten, ob der durch die Corona-Epidemie hervorgerufene Trend zum Arbeiten im Homeoffice dauerhaft ist und in der Folge möglicherweise das Angebot an Gewerbeimmobilien in Bonn steigt.