Sanierungsbedarf in Sportstätten Das sagen die Bonner Sportvereine zur Förderung durch die Stadt

Bonn · 29 Vereine informierten am Tag des Sports in der Bonner Innenstadt über ihr Angebot. Obwohl es an einigen Stellen hakt, fühlen sich viele Sportvereine von der Kommune gut unterstützt.

14.05.2023, 12:00 Uhr

Auch mit dem Degen konnten Besucher sich beim Tag des Sports auf dem Münsterplatz austoben - natürlich mit entsprechender Schutzkleidung und unter Aufsicht eines Trainers. Foto: Elisa Wendorf





Von Elisa Wendorf