Kampfmittel erschweren Bergung : Das sagt die Bonner Ratskoalition zum Müllproblem am Rhein

Das Niedrigwasser bringt Müll aus dem Rhein zum Vorschein, wie diesen Plastikkanister am Ufer. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Wer den Müll im Rhein versenkt hat, ist schwer zu ermitteln. Aber auch darüber, wer für die Beseitigung zuständig ist, herrscht Uneinigkeit. Die Stadt Bonn verwies zunächst an den Bund. Derweil packen Bürger schon selbst am Ufer das Problem an.