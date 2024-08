TikTok-Trends, bunte Farben und Zungenbrecher Das sind die coolsten Sommergetränke in Bonn

Bei heißen Sommertemperaturen braucht es dringend eine Abkühlung. Was bietet sich da mehr an als ein kaltes Getränk? Erste Wahl dafür war lange Zeit ein klassischer Eiskaffee. Schaut man sich jedoch aktuell in der Bonner Innenstadt um, fällt auf, dass das Angebot an Erfrischungsgetränken weitaus ausgefallener geworden ist. Bonner Café-Experten erzählen daher, was ihre Gäste im Sommer am liebsten genießen.