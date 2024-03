Stuck für Stuck zur Denkmalfassade Das sind die Gewinner des Bonner Fassadenwettbewerbs

Nikola und Manuel Mutschler erhielten einen der zweiten Preise. Für die denkmalgerechte Sanierung ihres Hauses an der Humboldtstraße 16 in der Weststadt erhielten sie eine Auszeichnung und ein Preisgeld von 1.100 Euro. „Vorher war es lange Zeit nicht renoviert wurden. Wir sahen aber, was für ein Potential in dem Haus steckt“, sagt Nikola Mutschler.