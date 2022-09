Stadt schlägt Neuregelung vor : Das soll sich beim Bonn-Ausweis ändern

So sah der Bonn-Ausweis bisher aus. Das will die Stadt nun ändern. Foto: Roland Kohls

Bonn Mit dem Bonn-Ausweis zahlen Menschen mit geringem Einkommen in Bädern oder Museen nur die Hälfte. Bisher mussten sie das Dokument beantragen. Das soll nach dem Willen der Stadt bald anders laufen.

Die Stadt will das Verfahren für die Beantragung und Ausgabe des Bonn-Ausweises ändern. Zudem soll die Gültigkeitsdauer neu geregelt werden. Den Ausweis können Bonner bekommen, die Hartz IV oder andere staatliche Leistungen beziehen. Wenn sie das Dokument vorweisen, zahlen sie beispielsweise nur die Hälfte des Eintritts in den Hallen- und Freibädern sowie der Gebühren für die städtischen Musikschulen. Die Stadt geht davon aus, dass circa 40.000 Bonner Anspruch auf den Ausweis haben.

In einer Beschlussvorlage schreibt die Verwaltung: „Das Layout des Ausweises und der mit seiner Bewilligung verbundene administrative Aufwand sind längst nicht mehr zeitgemäß.“ Den Bonn-Ausweis in seinem derzeitigen Format gibt es seit Anfang der 1960er Jahre. Bonner müssen ihn bisher beantragen und durch entsprechende Unterlagen nachweisen, dass sie einen Anspruch darauf haben. Dann bekommen sie den Ausweis zugeschickt – ein A 5 großes Dokument aus Pappe. Seine maximale Gültigkeit beträgt drei Jahre.

Lob von den Wohlfahrtsverbänden

Von den Wohlfahrtsverbänden gibt es Lob für das Vorhaben. „Menschen in benachteiligten Lebenssituationen fällt es oft schwer, sich durch den Bürokratiedschungel zu kämpfen, um Hilfen zu erhalten. Die Entscheidung, den Bonn-Ausweis (…) automatisch zuzusenden, begrüßen wir sehr“, teilt Caritasdirektor Jean-Pierre Schneider mit. Das beseitige die Hürden, die oftmals eine soziale Teilhabe behindern. Das Scheckkartenformat helfe zudem, Scham zu reduzieren. Schneider mahnt aber auch: „Angesichts der drastisch steigenden Lebenshaltungskosten – gerade für Menschen mit kleinem Portemonnaie – müssen wir aber dringend prüfen, welche weiteren Vergünstigungen mit dem Bonn-Ausweis möglich sind, um diese Mitbürger in dieser Krise zu unterstützen.“

Auch in der Politik kam der Vorschlag der Verwaltung gut an. Die Mitglieder des Sozialausschusses sprachen sie einstimmig dafür aus. Eine Entscheidung trifft der Rat in seiner Sitzung am 27. Oktober.