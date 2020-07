Kommunalwahl 2020 : Das versprechen die Bonner Parteien beim öffentlichen Nahverkehr

Bonn Der öffentliche Nahverkehr in Bonn bestimmt den Wahlkampf vor den anstehenden Kommunalwahlen. Wir haben die Bonner Parteien gefragt, was sie für eine positive Entwicklung des ÖPNV befürworten.

Am 13. September wird in Bonn gewählt . Vor den anstehenden Kommunalwahlen bestimmt auch der öffentliche Personennahverkehr den Wahlkampf und erhitzt die Gemüter. Der GA hat die zur Wahl stehenden Parteien befragt, welche Pläne sie für den ÖPNV haben.

■ FDP: „Wir wollen die Durchmesserlinien von Stadtgrenze zu Stadtgrenze am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) trennen, um Verspätungen zu verringern. Die am ZOB ankommenden Busse sollen nach Bedarf dynamisch der nächsten Linie zugewiesen werden. Verspätungen, Ausfälle und Sauberkeit haben aber auch, wenn sie nicht verkehrsbedingt sind, in den Betriebsabläufen der Stadtwerke ihre Ursache. Wir erwarten von der Geschäftsführung der SWB auch eine spürbare Verbesserung der Personalsituation beim Fahrpersonal, bei der Fahrzeugdisposition und in der gesamten Betriebsführung.“