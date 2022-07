So gesehen : Das wär doch was für Bonn

Meinung Bonn Im Urlaub lernt man oft Dinge schätzen, die man sich zu Hause auch wünschen würden. Andere allerdings nicht, meint GA-Redakteur Richard Bongartz.

Beispiel Frankreich: Es ist ein alter Hut, dass die Fahrgäste dort für den Nahverkehr die Hälfte oder weniger zahlen als in Deutschland – vom Neun-Euro-Ticket jetzt mal abgesehen. In Nizza hat man aber am Ende der Straßenbahn L1 für die Pendler gleich ein ganzes Parkhaus gebaut, lichtdurchflutet und sauber. Wer für 1,50 Euro ein Ticket löst, darf kostenlos parken und ist dann nach 15 Minuten mit der Tram in der City.