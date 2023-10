Dankesfest mit ukrainischer Musik Das war das Benefizkonzert für Cherson in Bonn

Hans Wallow, der zu den Initiatoren gehört, begrüßte an diesem Abend die Gäste: Er erinnerte daran, dass man sich an dieser Stelle, der Ollenhauerstraße 1 auf historischem Boden befände, nämlich unweit des früheren Büros von Willy Brandt. „Willy Brandt war selber auch Flüchtling und wusste, was dies bedeutet.“ Auch Wallow selbst ist noch in den Zweiten Weltkrieg hineingeboren und hat die letzten Jahre davon miterlebt: „Krieg ist Wahnsinn“, so Wallow. Auch die Gefühle der Ukrainerinnen und Ukrainer konnte er recht gut in Worte fassen. „Bonn ist eine wunderbare Stadt, aber kann ihre Heimat nicht ersetzen.“