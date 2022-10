Über 200 Leute antworten auf Umfrage in den sozialen Medien : Das wünschen sich die GA-User für die Klimastadt Bonn

Städtebautrends bis 2050 : So kann Bonn zur modernen Klimastadt werden Der Hitzesommer hat die Folgen des Klimawandels in Bonn deutlich gemacht. Vor allem in der aufgeheizten Innenstadt wird die Lage von Jahr zu Jahr dramatischer. Kreative Klimaideen aus aller Welt zeigen, wie sich das Stadtleben in Zukunft verändern könnte.