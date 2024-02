Riesen-Event im Telekom Dome am Wochenende Das zieht Tausende Menschen zu Bonn steht Kopp

Bonn · Bonn steht wieder Kopp: Rund 18.000 Jecken feiern am Wochenende bei der bönnschen Variante der Lachenden Kölnarena. Was zieht so viele Leute zu dieser Karnevals-Party, die an zwei der drei Tagen meist schon nach kurzer Zeit ausverkauft ist?

02.02.2024 , 20:00 Uhr

Die Band Kasalla eröffnete „Bonn steht Kopp“ am Freitag mit ihrem Hit „Rudeldiere“ im Telekom Dome. Foto: Benjamin Westhoff

Von Christine Ludewig Redakteurin Bonn

„Wo sin all ming Rudeldiere?“, fragt die Band Kasalla am Freitagabend. Und Tausende Jecken im Bonner Telekom Dome rufen jubelnd „Hier“. „Bonn steht Kopp“ macht die Sportarena der Telekom Baskets auf dem Hardtberg an diesem Wochenende zur riesigen Party-Location für Jecken aus nah und fern. Insgesamt erwartet der Veranstalter an den drei Abenden rund 18.000 Besucher.