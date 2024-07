Bonner greift zu Deutsche Bahn entschädigt Reisende mit Gutscheinen

Not macht erfinderisch. Diese Weisheit ist so alt wie die Menschheit. Mittlerweile ist auch die Deutsche Bahn bei all ihren Pleiten, Pech und Pannen kreativer geworden: So erhalten Fahrgäste einen Reisegutschein über 30 Euro, wenn sie freiwillig den Zug vor Erreichen ihres Ziels verlassen. Ein Bonner, der nach der Sperrung der ICE-Schnellstrecke zwischen Frankfurt und Köln notgedrungen die Zugverbindung auf der linken Rheinseite nutzte, kam jedenfalls in diesen Genuss: Weil der Zug hoffnungslos überfüllt war, bot die Zugleitung auf halber Strecke den Gutschein an, und unser Bonner griff – wie offensichtlich viele andere auch – zu und stieg aus. Zwar dauerte es dann eine ganze Weile, bis der gute Mann die Heimat endlich erreichte. Doch die 30 Euro waren es ihm wert, wie er freudestrahlend berichtete. Das werde er wohl jetzt öfter so machen, schließlich lasse es sein Job zu. Irgendwann gönne er sich mit den Gutscheinen eine Urlaubsreise mit der Bahn, verriet er seinen Plan.