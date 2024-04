Erhöhung für dieses Jahr vom Tisch Debatte um Gebühren an der Volkshochschule Bonn

Eine Erhöhung der Gebühren für Kurse an der Volkshochschule (VHS) Bonn ist zumindest für dieses Jahr erst einmal vom Tisch. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung eine entsprechende Vorlage der Verwaltung zunächst vertagt. Da die Kursanmeldungen für das 2. Halbjahr 2024 bereits im Juni starten werden, kann die Anhebung der Kursgebühren, sollte sie in einer der nächsten Ratssitzungen beschlossen werden, nun frühestens 2025 umgesetzt werden.