Zweites Hofgarten-Konzert : Deichkind feuern audiovisuelles Feuerwerk in Bonn ab

Deichkind begeisterten bei der Hofgarten-Konzertreihe in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Am Samstag trat die Band Deichkind bei der Konzertreihe auf der Hofgartenwiese in Bonn vor rund 5000 Fans auf. Am Freitagabend waren es an gleicher Stelle beim Konzert der Fantastischen Vier zwar noch drei Mal so viele. Der Stimmung tat dies aber keinen Abbruch.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Benjamin Westhoff

Diese Band ist wirklich ein Phänomen. Seit ihrem Debütalbum „Bitte ziehen sie durch“ von 2000 ließ die Band Deichkind immer wieder von sich hören. Mal wurde es etwas ruhiger um die Hamburger Gören, die sich dann aber wieder mit einem überraschenden Hit zurück meldeten. Sie gehörten irgendwie immer zu den Großen, waren aber nie Mainstream.

Davon zeugen auch ein wenig die Besucherzahlen, denn bloß rund 5.000 Gehörgourmets fanden am Samstag den Weg auf die Wiese vor dem Schloss. Am Vorabend, als dort an gleicher Stelle Die Fantastischen Vier aufgetreten waren, war es die dreifache Menge.

Dabei kann Deichkind auf eine beachtliche Entwicklung zurückblicken: Der Sound der ersten Jahre hat praktisch nichts mehr mit den neuen Alben zu tun. Es ist normal und notwendig, ja sogar wünschenswert, wenn Künstler sich mit ihrem Alter verändern und mit ihrer Musik wachsen. Das geht aber nicht immer gut und wird leicht belanglos. Das ist den Hamburgern aber nicht passiert, im Gegenteil: Den Satz „Die alten Sachen fand ich ja ganz gut, die Neuen nicht“, kann man über Deichkind nicht sagen. Ihre Alben von damals bis heute kann man einfach nebeneinander stellen.

Dann lässt sich nur noch diskutieren, ob man den wachsenden elektronischen Einfluss in ihrer Musik gut findet, oder nicht. Muss man aber eigentlich nicht. Diese Band ist auch darin bemerkenswert, dass sie in Stil und Habitus extrem gut gealtert ist.

So manche Heroen aus den 90ern und 2000er Jahren geben heute ein deutlich schlechteres Bild ab, eben weil sie stehengeblieben scheinen. Als Mitfünfziger noch mit schiefem Basecap und Bomberjacke über die Bühne zu hüpfen, als wäre man gerade 20, wirkt albern.

Oh! Deichkind hüpfen auch - und wie! Und sie sind streckenweise albern bis blödelnd, aber ihr Habitus, mit Mut zur Peinlichkeit, ist kein Nacheifern nach einer vergangenen Zeit.