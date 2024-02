Ukrainer verabschieden sich nach drei Tagen Delegation aus Cherson hofft auf baldigen Besuch aus Bonn

Bonn · Die ukrainische Delegation aus Cherson bedankte sich nach drei Tagen für die Gastfreundschaft in Bonn. So bald wie möglich möchte man die Oberbürgermeisterin auch in der Frontstadt begrüßen.

28.02.2024 , 16:00 Uhr

Von links nach rechts: Stefan Wagner, Leiter des Amtes für Internationales und globale Nachhaltigkeit, Vitalii Bielobrov, Vize-Bürgermeister Cherson, Katja Dörner, Oberbürgermeisterin Bonn, Nataliia Kraska, Leiterin der Abteilung für die Bekämpfung und Vorbeugung von häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt, Tetiana Banshchykova, Abteilungsleiterin für internationale und interkommunale Zusammenarbeit der Stadt Cherson, Stefan Mironjuk, Dolmetscher für die Delegation und Vereinsmitglied Blau-Gelbes Kreuz. Foto: Sascha Engst/ Bundesstadt Bonn





Von Jonas Dirker Redakteur Bonn