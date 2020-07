Im Gespräch mit Bonns Generalmusikdirektor : Corona-Pandemie machte alle Vorhaben des Beethoven-Orchesters zunichte

Eine „Trümmerwüste“ wie das abgesagte Beethovenjahr müsse man erst einmal wegstecken, sagt Dirk Kaftan im Gespräch mit Lisa Inhoffen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Musiziert wird zwar trotzdem, aber die Coronakrise hat das Bonner Beethoven-Orchester kalt erwischt. Der Generalmusikdirektor erzählt vom Lockdown und den Auswirkungen auf die Zukunft.

Das Beethoven-Jubiläumsjahr sollte ein Höhepunkt in der Laufbahn von Bonns Generalmusikdirektor Dirk Kaftan und seinem Beethoven Orchester werden. Doch die Corona-Pandemie machte alle Pläne für dieses Jahr zunichte. Kaftan und seine Musikerinnen und Musiker sind wie ihre Kollegen beim Theater Bonn seit dem Lockdown in Kurzarbeit, aber musiziert wird trotzdem. Mit Dirk Kaftan sprach Lisa Inhoffen.

Haben Sie die Corona-App?

Zur Person Dirk Kaftan Dirk Kaftan ist Jahrgang 1971 und studierte an der Hochschule für Musik in Detmold. Er war vor seinem Wechsel 2017 als Generalmusikdirektor nach Bonn unter anderem in Augsburg und in Graz als Generalmusikdirektor beziehungsweise als Chefdirigent tätig. Kaftan ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Dirk Kaftan: Ich hab sie!

Wie geht es Ihnen?

Kaftan: Ich muss ganz klar sagen, dass wir einen heftigen Absturz erlebt haben. Wir sind in voller Fahrt gegen die Scheibe geklatscht. Wir hätten kürzlich unser letztes Konzert in Tokio auf unserer Asientournee gehabt. Das sind zerplatzte Träume, nicht nur für mich, sondern für alle Musikerinnen und Musiker des Beethoven Orchesters. Wir stehen, wenn man das Beethovenjahr nimmt, vor einer Art Trümmerwüste. Das muss man erst einmal wegstecken. Auch seelisch. Das sage ich im vollen Bewusstsein, dass es vielen Menschen, auch nah um uns herum, viel, viel schlechter geht. Wenn ich an die denke, die jetzt große Existenzsorgen haben, dann ist unser Absturz nicht ganz so tief. Aber, wir sind Musiker, Künstler, und es geht uns um unsere Träume, unsere Pläne, um das, was wir erreichen wollten. Das ist jetzt komplett weg.

Wie verkraftet eine Musikerseele diesen Absturz?

Kaftan: Wir halten mit vielen Ideen voll dagegen und unterstützen uns gegenseitig. Seit den Lockerungen sind die Musikerinnen und Musiker beinahe täglich in kleineren Gruppen unterwegs und spielen in Vorgärten, auf Wiesen, vor Alters- und Kinderheimen, auch in Treppenhäusern. Dazu werde ich immer eingeladen, manchmal darf ich auch dirigieren. Neulich haben wir in Hangelar mitten auf der Straße und auf einem Tennisplatz Beethovens Fünfte gespielt. Das ist für mich wie eine Therapie: Im Orchester ist sehr viel Energie vorhanden, es lohnt sich, dafür zu arbeiten und zu leben. Ich denke, wir erfinden uns gerade ein Stück weit neu.

Wann haben Sie zuletzt ein Konzert dirigiert?

Kaftan: Das letzte große Konzert war Ende Februar in Wien, wo wir ein Gastspiel hatten. Ach ja, anschließend hatten wir dann unseren letzten Auftritt hier in Bonn im Base Camp. Meine erste Begegnung mit Corona hatte ich übrigens eine Woche davor. Ich war als Gastdirigent in Korea eingeladen. Ich sollte ein Konzert mit dem Rundfunkorchester in Seoul dirigieren. Ich kam dort an und musste gleich am nächsten Tag wieder abreisen, das Konzert war wegen Corona abgesagt worden.

Wie haben Sie sich in der Zeit des Lockdowns musikalisch fit gehalten?

Kaftan (lacht): Ein Dirigent ist ohne Orchester nichts. Wie soll man sich da musikalisch fit halten? Das, was mein Leben als Dirigent ausmacht, mit Menschen für Menschen Musik zu machen und zwar live, fehlte nun mal. Ich wollte viel lesen, Partituren studieren – das tägliche Reagieren auf die neuesten Entwicklungen jedoch hat mein Team und mich voll auf Trab gehalten! Aber jetzt geht es ja wieder los, die ersten Projekte sind gelaufen, wir haben Neues für den Herbst entwickelt – wir schauen wieder nach vorn.

Ihre Frau Victoria ist Sängerin. Sie spielen Klavier und andere Instrumente. Da haben Sie doch sicher auch viel gemeinsam musiziert?

Kaftan: Weniger als man vielleicht denkt. Als es auch hier mit Corona losging, war bei uns erst einmal Stille. Innerlich und äußerlich. Wir haben erst einmal überhaupt keine Musik gemacht. Aber es dann um so mehr zu schätzen gewusst, als erste musikalische Begegnungen wieder möglich waren.

Wenn ich an dieser Stelle nachfragen darf: Warum haben Sie in dieser Zeit eigentlich nicht gemeinsam musiziert?

Kaftan: Das ist eine sehr persönliche Frage. Ich glaube, weil für mich, weil für uns, auch für das Orchester Musik immer eine Kommunikation nach außen ist. Später haben wir versucht, diese Kommunikation wieder in Gang zu setzen, wieder in Kontakt mit dem Publikum zu kommen. Wir haben einige Formate entwickelt, haben experimentiert. Einiges, finde ich, ist super gelungen: zum Beispiel die Pastorale, die wir unter erschwerten Bedingungen in der Redoute produziert haben, sie ist 30 000 Mal angeschaut worden. Andere Experimente waren nicht so erfolgreich. In jedem Fall spannende Erfahrungen, von denen wir sicher in Zukunft profitieren werden.

Was haben Sie am meisten vermisst?

Kaftan: Die Menschen, die Nähe. Man hat ja im Konzertsaal durch das gemeinsame Erleben der Musik eine Nähe zu den Menschen – obwohl das Publikum in der Regel weiter weg sitzt. Wir haben die Aufgabe, über die Musik das Menschsein zu transportieren. Musik und Kultur sind ja das, was uns zu Menschen macht – über das Funktionieren von Körperfunktionen hinaus. Ich habe diesen Austausch mit den Menschen vermisst, die Tiefe unter der Oberfläche hervorzuholen. Nehmen wir Beethoven: Wenn man sich mit diesem Komponisten auseinandersetzen will, geht das nur, wenn man bereit ist, tiefer zu gehen. Tiefer in die Seele, tiefer in eine Materie, in einen Menschen, in eine Geschichte, in ein geschichtliches Bewusstsein hinein. Das alles aber war wie ausgeknipst. Da fragt man sich, wer bist du eigentlich, wenn das alles wegfällt.

Das Beethoven Orchester Bonn und das Theater Bonn sind in Kurzarbeit. Wie gehen Sie damit um?

Kaftan: Das war eine große Fallhöhe, vom laufenden Beethovenjubiläumsjahr in die Kurzarbeit. Ich finde es aber im Gefüge der Stadt Bonn eine faire Regelung. Weil es mittelfristig das Wiederauferstehen leichter macht, wenn wir es gemeinsam schaffen, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Ich glaube, das haben auch die allermeisten Musikerinnen und Musiker so gesehen. Bei uns entwickelte sich schnell ein Solidaritätsbewusstsein gegenüber Künstlern der freien Szene. Viele von ihnen stehen gerade vor dem Zusammenbruch ihrer künstlerischen Existenz. Das ist der Blick, den wir haben.

Gibt es Ideen, wie man denen helfen kann, denen es schlechter geht, zum Beispiel den Künstlern der freien Szene?

Kaftan: Durch Einsparungen in unserem Etat konnten wir einen beträchtlichen Betrag an den Solidaritätsfonds der Stadt zahlen. Und unsere Musikerinnen und Musiker haben in privater Initiative unzählige kleinere Konzerte an vielen verschiedenen Orten gegeben. Dabei kam jetzt schon ein stattlicher Geldbetrag zusammen für unterschiedliche Zwecke. Wir müssen sicher in Zukunft Strukturen aufbauen, die die Kultur- und Veranstaltungsszene auf sichere Füße stellen. Hierzu laufen auch in Bonn schon Gespräche.

Wie lange bleiben Sie noch in Kurzarbeit?

Kaftan: Für zwei gemeinsame Autokonzerte mit Brings in Olpe und für insgesamt sechs Konzerte in Bonn, in der Lutherkirche und im Redoute-Park, konnten wir als Beethoven Orchester einige Tage aus der Kurzarbeit rausgehen. Jetzt sind wir aber wieder in Kurzarbeit und bleiben drin bis zum 31. August. Wir hätten so ein Autokonzert gerne auch in Bonn gegeben, aber die Bühnen-Flächen sind zu klein. In Olpe wurde eine Riesenbühne gebaut, auf der wir mit rund 50 Musikerinnen und Musikern bei Einhaltung der Abstandsregeln bequem Platz gefunden haben.

Wie halten Sie den Kontakt zu Ihren Kollegen?

Kaftan: Wir treffen uns, wie gesagt, auf den kleineren Konzerten in Vorgärten und auf der Straße. Außerdem kommunizieren wir wie viele anderen über Zoom-Konferenzen in unterschiedlichen Konstellationen. Es gibt schließlich auch bei uns im Orchester Mitglieder, die zur Risikogruppe zählen, andere wollen wiederum ganz schnell auftreten. Und ich habe die ganze Zeit über Mail und Telefon Kontakt gehalten.

Gab es Kollegen, die ob der Situation sehr verzweifelt waren oder es immer noch sind?

Kaftan: Ja.

Was sagen Sie ihnen?

Kaftan: Manchmal bin ich versucht, die Verzweiflung zu teilen, dann aber mache ich sie auf die Habenseite unseres Daseins aufmerksam. Alle haben sich wahnsinnig auf die Auftritte in der letzten Juni-Woche gefreut. Jetzt versuchen wir, Perspektiven zu entwickeln, wie es möglichst schnell weitergehen kann.

Treffen Sie sich mit dem Orchester inzwischen wieder zu Proben?

Kaftan: Ja. Wir haben uns vor den Autokonzerten erstmals wieder zu Proben im Brückenforum getroffen – das war sehr bewegend! Dazu haben wir ein Hygienekonzept mit klar festgelegten Regeln erarbeitet. Die sich aber ständig ändern. Wir hatten anfänglich für die Bläser 20 Meter Abstand eingeplant. Das hat sich inzwischen wieder relativiert, weil es neue Untersuchungen gibt, dass die Blasinstrumente hinsichtlich der Aerosole doch nicht so gefährlich sind, wie es anfangs hieß. Dann wird genau ausgemessen, wie viele Quadratmeter pro Person nötig sind. Die gemeinsamen Proben waren aber nur möglich, weil wir einige Tage nicht in Kurzarbeit waren. Jetzt muss jeder wieder für sich alleine üben.

Welche Auswirkungen wird die Corona-Krise auf den künftigen Konzertbetrieb des Orchesters haben?

Kaftan: Darüber denke ich dauernd nach. Ich habe aber keine Antwort. Das ist die berühmte Glaskugel, die aber niemand von uns besitzt. Ich glaube, es ist völlig legitim, in der jetzigen Zeit zu sagen, ich weiß es nicht. Wir fragen uns natürlich, wie reagiert das Publikum, wie groß ist der Hunger nach Musik, nach Kultur? Ich glaube, dass man gerade in Zeiten wie diesen Musik, Kultur braucht. Und ich als Kulturschaffender kann den Menschen ein Angebot machen, versuchen sie mitzunehmen oder sie zu treffen, in ihrer aktuellen Befindlichkeit, und darauf zu reagieren.

Gibt es Dinge, die sich aufgrund der Corona-Krise für Sie und Ihr Orchester jetzt grundlegend ändern werden oder sogar ändern müssen?

Kaftan: Ich glaube, Dinge müssen sich immer, ständig ändern. Bezogen auf Corona kann ich dazu allerdings noch nichts sagen, das wird man erst bewerten können, wenn es eine Weile zurückliegt. Jetzt sind wir noch mitten in der Krise. Klar ist aber: Ein Orchester ist auf Nähe angewiesen, auf Nähe zueinander. Im Spiel, im Kontakt, im Atem. Ein Chor ist auf diese Nähe angewiesen, ein Schauspieler, ein Sänger. Sie alle brauchen die Freiheit, sich anderen Menschen körperlich anzunähern. Wenn in Zukunft das Abstandhalten zur Regel werden sollte, glaube ich nicht, dass das im künstlerischen Betrieb umgesetzt werden kann. Ich glaube, wir müssen Wege finden, mit gesundheitlichen Risiken umzugehen. Und ich hoffe, dass man die Energie, die man jetzt völlig zu Recht in das Retten von Menschenleben einsetzt, künftig genauso einsetzt, wenn es um das Leben in anderen Kontexten geht. Etwa bei der Umweltzerstörung, beim Tod durch Konflikte und Waffen, bei Menschen, die fliehen müssen. Corona lässt uns den Begriff der Menschlichkeit neu definieren, der sich aber nicht nur an dem Virus festmachen darf.

Das Beethoven-Jubiläumsjahr ist quasi ausgefallen: Kann man es nächstes Jahr eins zu eins nachholen?

Kaftan: Erstens haben wir ja noch drei Monate und zweitens werden einige Veranstaltungen ins nächste Jahr hinübergeschoben. Aber, um auf Ihre Frage zu antworten: Nein, man kann es nicht einfach wieder hochladen. Man muss es neu erfinden. Man muss etwas anderes daraus machen. Es könnte darum gehen, einen Beethovenspirit für Bonn zu finden, der nachhaltig ist, der dieser Stadt guttut und sie über das Beethovenjahr und über Corona hinaus so prägt, dass sich möglichst viele Menschen darin wiederfinden können.

Läuft diesbezüglich denn schon was?

Kaftan: Ja. Wir führen schon viele Gespräche, tauschen uns natürlich auch mit der Beethoven-Jubiläumsgesellschaft aus und versuchen alle Fragen zu klären, die damit zusammenhängen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir eine Konzeption erhalten, die über das Jahr hinaus trägt. Mir geht es um das Lebensgefühl Beethoven in Bonn. Wir hoffen, dass wir nach dem Sommer alle Beethoven-Sinfonien spielen können, also „back to the roots“. Wir möchten fantasievoll mit unterschiedlichen musikalischen Formaten Bonn nach dem Sommer verzaubern. Ja, wir wollen auch den Glanz eines Jubiläums, aber es glänzt erst, wenn es von innen brennt, und nicht, wenn ich einen roten Teppich ausrolle. Dazu bedarf es aber der Bereitschaft möglichst vieler Menschen zur Tiefe, die die Kultur als etwas begreifen, die kein teures Anhängsel ist, sondern ein Mehrwert zum Sich-selbst-erkennen. Diesen Spirit, warum ist Beethovens Musik so großartig, was erzählt sie über mich selbst, den möchte ich jungen und alten Menschen gleichermaßen vermitteln.

Die Beethovenhalle ist noch bis 2024 eine Baustelle, jetzt ist auch noch die Stadthalle dicht. Über Sanierung oder Neubau Oper wird auch schon lange diskutiert. Wo können Sie noch proben und spielen?

Kaftan: Ja. Wir haben Raumprobleme. Das stimmt. Aber wir proben schon seit Jahren ohne eigenen Raum und haben unser Publikum trotzdem gehalten und beträchtlich gesteigert. Mit der Schließung der Stadthalle wird es jetzt für uns allerdings kritisch, weil wir bisher neben dem Brückenforum auch dort proben konnten. Wir sind also auf Raumsuche …

Wie sieht es für das Orchester mit Konzertreisen aus?

Kaftan: Wir planen für die nächste Spielzeit keine Reisen. Wir sehen erst einmal zu, dass wir in Bonn wieder Fuß fassen können. Ich bin überzeugt: Corona wird dazu führen, dass das Jet-Set-Leben der Kultur deutlich an Fahrt verliert und die lokale Musikszene mehr an Bedeutung gewinnen und mehr Anerkennung erfahren wird. Im Klassikbetrieb geht der Trend ohnehin weg von großen Starnamen und mehr hin zur Ensemble-Kultur.

Wie sehen Ihre persönlichen Pläne aus? Bleiben Sie als Dirigent in Bonn?