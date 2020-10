Brassertufer in Bonn : Demonstrierende fordern Abzug der armenischen „Terrorgruppen“

Gut 100 Demonstranten zogen am Donnerstag vom Alten Zoll in Richtung Platz der Vereinten Nationen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Am Donnerstagmittag haben etwa 100 Personen am Rheinufer in Bonn demonstriert. Das bestätigt Polizeipressesprecher Frank Piontek dem GA auf Nachfrage. Hintergrund sind die Kampfhandlungen in Berg-Karabach.



Von Thomas Leurs

Zwischen 350 und 400 Personen waren für die Veranstaltung offiziell angemeldet, so Piontek. Das Thema sind die aktuellen Ereignisse rund um Berg-Karabach. Die Demonstranten fordern den „Abzug der armenischen Terrorgruppen“ aus dieser Region. Der Demonstrationszug startete am Alten Zoll und ging bis zum Platz der Vereinten Nationen.

Die Demonstrierenden wollten auf den blutigen Konflikt in Berg-Karabach aufmerksam machen. Foto: Benjamin Westhoff