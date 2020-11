„Für den Erhalt des Grundgesetzes“ : Rund 30 Demonstranten auf dem Kaiserplatz in Bonn

Rund 30 Demonstranten auf dem Kaiserplatz in Bonn

An diesem Samstag versammelten sich weniger Teilnehmer und keine Querdenker wie zuletzt auf dem Kaiserplatz in Bonn. (Archivfoto) Foto: Matthias Kehrein

Bonn Am Samstagnachmittag nahmen rund 30 Personen an der Demo „Für den Erhalt des Grundgesetzes“ teil. Die Polizei musste über die gesamte Dauer der angemeldeten Protest-Veranstaltung nicht eingreifen.

Ohne besondere Vorkommnisse ging laut Polizeiangaben am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr die angemeldete Demonstration unter dem Motto „Für den Erhalt des Grundgesetzes“ zu Ende.

Um 15 Uhr versammelten sich die Demonstranten, wie von den Veranstaltern angekündigt, auf dem Kaiserplatz in Bonn. Es handelte sich dabei nicht um eine Kundgebung der „Querdenker“-Bewegung, die in den vergangenen Wochen zu vielen Demonstrationen im gesamten Bundesgebiet aufgerufen haben, um wie zuletzt in Bonn gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen zu protestieren.