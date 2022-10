Protest auf dem Marktplatz in Bonn : Demonstranten fordern Ende des Regimes im Iran

Protest auf dem Marktplatz in Bonn

120 Demonstranten haben sich am Dienstagabend vor dem Alten Rathaus in Bonn versammelt. Foto: Rolf Klodt

Bonn 40 Tage nach dem Tod von Jina Mahsa Amini haben sich in der Bonner Innenstadt 120 Demonstranten für mehr Frauenrechte im Iran ausgesprochen.

Rund 120 Demonstranten haben am frühen Dienstagabend an die im Iran ermordete Jina Mahsa Amini gedacht. Seit dem Tod der Iranerin befinde sich das Land in einem Ausnahmezustand, schilderten die Initiatoren vor Ort über Lautsprecher. Sie skandierten: „Nieder mit der Diktatur!“