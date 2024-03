Stadt hatte Kundgebung mit Auflagen genehmigt Palästinenser-Demo weitgehend friedlich in Bonn

Bonn · Am Samstag hatte das Bündnis „Stoppt den Genozid in Palästina“ zu einer Demonstration in der Bonner Innenstadt aufgerufen. Mit rund 150 Teilnehmenden verlief die Demo friedlich. Trotz aggressivem Tonfall in den Ansprachen.

23.03.2024 , 16:58 Uhr

Rund 150 Personen haben am Samstagnachmittag auf dem Bonner Münsterplatz gegen den Krieg in Gaza demonstriert.





Von Martin Wein