Demo am Montag : Aktivisten protestieren in der Bonner City gegen Autobahnausbau

Umwelt-Demo in Bonn. (Archivbild) Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Umweltaktivisten demonstrieren am Montagabend in der Bonner Innenstadt gegen den geplanten Ausbau der A49 in Hessen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dierk Himstedt

Eine Demonstration zum Thema „Keine A 49 – Finger weg vom Dannenröder Wald“ findet an diesem Montag in der City statt. Die Veranstalter von Ende Gelände Bonn und Antikapitalistisches Klimatreffen Bonn rechnen mit 200 Teilnehmern, die sich ab 18.30 Uhr auf dem Münsterplatz treffen. Der Zug geht über Martinsplatz, Am Hof, Rathausgasse, Belderberg, Bertha-von-Suttner-Platz, Oxford-, Breite-, Dorotheen-, Heer- und Vorgebirgsstraße zum Frankenbad, so die Polizei.