Mehrere hundert Teilnehmer : Fridays for Future demonstriert in Bonn

Bonn Die Jugendbewegung Fridays for Future zieht am letzten Schultag vor den Sommerferien durch Bonn. Der Protestzug begann am Campus Poppelsdorf.

Die Jugendbewegung Fridays for Future Bonn hat am letzten Schultag eine Demonstration mit mehreren hundert Teilnehmern gestartet. Der Protestzug, der am Campus Poppelsdorf gestartet ist, verläuft über die Friedrich-Hirzebruch-Allee, die Karlrobert-Kreiten-Straße, die Straße Am Botanischen Garten und über die Reuterstraße gegen die Fahrtrichtung bis zur Kreuzung Kurfürstenstraße/Jagdweg, dann erfolgt ein Fahrbahnwechsel. Danach geht es weiter über den Bundeskanzlerplatz und über die Adenauerallee bis zur Straße Am Hofgarten, wo am Nachmittag die Abschlusskundgebung mit einem Konzert endet. Die Demo-Teilnehmer trugen Maske und hielten sich an die Abstandsregeln.