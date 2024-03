Demo in der Stadt Hunderte Menschen zogen beim Klimaprotest durch Bonn

Der Beueler Demonstrationszug führte dabei auch an den Geschäftshäusern der Stadtwerke Bonn an der Theaterstraße vorbei. Ihren Höhepunkt fand die Demonstration am Mittag in der großen Kundgebung am zentralen Busbahnhof. Von den angekündigten 3000 Teilnehmern fanden sich etwa 600 Demonstrierende zusammen. Die Veranstaltung sei friedlich verlaufen, wie ein Sprecher der Polizei Bonn bestätigte. Die Bonner Ortsgruppe von Fridays for Future zeigt sich sehr zufrieden mit dem Verlauf der Demonstration und der Zusammenarbeit mit den Beschäftigten des Nahverkehrs.