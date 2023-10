„Mahnwache“ in der Innenstadt Palästinensische Gemeinde Bonn distanziert sich nicht vom Hamas-Terror

Der Verein Palästinensische Gemeinde Bonn hat am Donnerstag zu einer „Mahnwache“ gegen den „Genozid in Palästina“ aufgerufen. Zur Kundgebung am Bottlerplatz kamen am frühen Abend rund 600 Teilnehmer. Sie trugen Plakate wie „Stoppt den Völkermord in Gaza“, skandierten Parolen wie „Freiheit für Palästina“, vereinzelt war auch „Allah ist groß“ zu hören.