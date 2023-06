Greta Thunberg und Luisa Neubauer protestieren in Bonn „Es ist eine Riesenkatastrophe, was hier passiert“

Klimaaktivisten haben am Montag in Bonn gegen die vom französischen Energiekonzern Total geplante Ölpipeline EACOP (East African Crude Oil Pipeline) in Ostafrika protestiert und gefordert, die Finanzierung der Pipeline zu stoppen. In Bonn finden derzeit die Zwischenverhandlungen vor der nächsten Weltklimakonferenz COP28 in Dubai statt, die Ende November beginnt. Am Nachmittag versammelten sich rund 30 Personen mit Plakaten und Bannern auf dem Vorplatz des World Conference Center. Unter ihnen: die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg.